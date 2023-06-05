انت الان تتابع خبر غرق 7 تلميذات بانقلاب قارب في غينيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غرقت 7 تلميذات غينيّات على الأقل أمس الأحد، في نهر النيجر، بعدما انقلب الزورق الذي كن يسافرن على متنه لإجراء امتحانات، بحسب ما أفاد وزير التعليم الغيني اليوم الاثنين.

وقالت وكالة أنباء عموم إفريقيا (بانا برس)، إن الفتيات كن يعبرن نهر النيجر شمال شرق غينيا لإجراء امتحانات قبول في المدرسة الثانوية التي ستبدأ اليوم .

وصرح وزير محو الأمية والتعليم ما قبل الجامعي غيوم هوينغ، قائلأ "صدمنا بهذه الأخبار السيئة بأن سبع تلميذات فقدن حياتهن"، مشيرا إلى أن التلميذات ركبن زورقا محملا فوق طاقته، حيث غرق تحت وطأة الركاب والبضائع.

وقال مصدر في الشرطة، إن عدد القتلى غير نهائي والبحث عن جثث ما زال جاريا.