انت الان تتابع خبر كشف آخر ما قاله الجندي المصري منفذ عملية الحدود .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد أن نشرت حسابات تابعة للاحتلال وأخرى فلسطينية أول صورة للجندي المصري منفذ عملية الحدود، والتي وقعت أول أمس السبت وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين تكشفت تفاصيل وصور جديدة له.

وتبين أن الجندي ويدعى محمد صلاح إبراهيم يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يخدم عسكريا في منطقة سيناء من أبناء منطقة عين شمس شرق القاهرة يهوى السفر والرسم والرحلات والقراءة، كما كان محبوبا ويتمتع بالهدوء والسيرة الطيبة.

وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كانت آخر تدوينة للجندي المصري حيث كتب يقول "اللهم كما أصلحت الصالحين أصلحني واجعلني منهم".

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث قال إنه فجر يوم أول أمس السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من من جنود الاحتلال وإصابة ۲ آخرين بالإضافة إلى استشهاد فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وذكر المتحدث العسكري المصري أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.