انت الان تتابع خبر بمشاركة 60 سفينة حربية .. روسيا تجري مناورات في بحر اليابان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا ،الإثنين، أن قوات أسطول المحيط الهادئ بدأت اليوم الاثنين مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك، بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم.

وبحسب بيان نقلته "روسيا اليوم"، قالت البحرية الروسية، "ستبدأ هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، تدريباتها من اليوم وحتى 20 حزيران الجاري وفقا لخطة تدريب مسبقة"، مشيرة الى أنه يتم حاليا نشر قوات أسطول المحيط الهادئ في مناطق محددة.

وأضاف البيان، وستقوم مجموعات تكتيكية بحرية بمشاركة الطيران البحري، بالبحث عن غواصات معادية مفترضة ومن ثم ملاحقتها، وكذلك تنفيذ تدريبات قتالية ضد الأهداف السطحية والجوية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية. بالإضافة إلى التدرب على التصدي للطيران المعادي المفترض، من وسائط الدفاع الجوي الموجودة على السفن المشاركة في المناورات، وتنفيذ تدريبات لوجستية في البحر.