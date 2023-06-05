5 حيل نفسية تجعلك تحلم بشخص عزيز عليك وبعيد عنك

انت الان تتابع خبر5 حيل نفسية تجعلك تحلم بشخص عزيز عليك وبعيد عنك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشعر جميع الناس بالاشتياق لأحبّائهم حين يغيبون عنهم، وفي الكثير من الاحيان تحول الظروف او حتى الجغرافيا بين الالنسان واحبابه،وهنا يأتي دور الأحلام أثناء النوم، فنفكر كيف نحلم بهذا الشخص، وهي طريقة يعتقد البعض أنه لا يستطيع التحكم بها نهائياً، وهذا اعتقاد خطأ، وبحسب موقع "hackspirit"

وهذه بعض الحيل النفسية وخطوات قد تساعد في الوصول لرؤية من تحبهم في المنام.

اجعله في عقلك

أول شيء يجب عليك فعله هو أن تتخيلها بانتظام في ذهنك، وخاصة في الشكل الذي تحتاجه فخصص وقت من يومك للاستمتاع بسماع ضحكته، ووقت آخر لرؤيته، وآخر لأستشاق رائحته، ويفضل أن تكون في ذلك الوقت بمفردك وهادئا وفي وضع السكون، وذلك حتى تقوم ببناء صورة كاملة قدر الإمكان بجميع الحواس الخمس وتأكد من إحضار هذه الصورة في ذهنك مرة واحدة على الأقل يوميا، تخيل نفسك تتفاعل معهم، سيؤدي هذا إلى تثبيت صورتهم في كل من عقلك الواعي والعقل الباطن، مما يعني أن عقلك يصبح أكثر احتمالية لإثارة هذه الأفكار في أحلامك.

الحلم

الحلم

زيارة الأماكن الخاصة بهم

يمكنك القيام بزيارة الأماكن التي يقضون أوقاتهم فيها، وذلك بهدف التعرف على هذه الأماكن بحيث يمكنك بسهولة استحضارها في ذهنك وتخيل نفسك تتجول حولها، ثم ابذل قصارى جهدك لربط ذاكرتك عن هذه الأماكن بالشخص الذي تفكر فيه، فكلما زاد عدد الأماكن التي تخصص فيها ذاكرة أو مهمة معينة تتعلق بذلك الشخص، كان من الأسهل تذكيرك بها عندما تتعثر في هذه الأماكن في أحلامك.

ضع صورة لهم بالقرب منك

يعد الاحتفاظ بصورة لهم بالقرب من سريرك خدعة جيدة للتأكد من وجودهم دائما في عقلك الباطن، حيث تعمل الصورة بشكل جيد، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول عليها لسبب أو لآخر، فإن وجودها على هاتفك يعد بديلا لائقا بدرجة كافية.

الرؤية

الرؤية

كتابة ما تريد أن تحلم به

أحصل على دفتر ملاحظات واكتب ما تريد أن تراه في أحلامك، ليس فقط الشخص الذي تريد مقابلته، ولكن أيضا الأشياء التي تريد القيام بها أو سماعها أو لمسها أو شمها، فإن إنشاء صورة واضحة لعقلك للعمل معها سيساعد في توجيه عقلك الباطن لأنه يشكل أحلامك ثم أقرأ ما كتبته عدة مرات.

تحدث معهم قبل أن تنام

يجب أن تتحدث مع من تحب قبل النوم لكي تراه في الحلم، المطلوب هنا ليس التحدث في التليفون أو مقابلته، ولكن بأن تستلقي للنوم، ثم تخيل أنهم معك وتتحدثون معا بصوت عالي.