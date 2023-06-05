انت الان تتابع خبر الصهاينة يقتلون طفلا فلسطينيا رميا بالرصاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد الطفل محمد هيثم التميمي (عامان)، الإثنين، متأثراً بإصابته في بلدة النبي صالح غرب رام الله.

وكان قد أصيب طفل ووالده، مساء الخميس الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح.

وكانت قوة من جيش الاحتلال نصبت كمينا لمركبة عند مدخل البلدة، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر عامين، قبل الاعلان عن استشهاده اليوم، برصاصة في رأسه، فيما تعرض والده لإصابة في كتفه، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال، المقام على مدخل القرية.