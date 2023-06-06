انت الان تتابع خبر دهس جندي صهيوني في بلدة حوارة بنابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب جندي إسرائيلي، مساء يوم الإثنين، بعملية دهس في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة 14 العبرية إن جنديا أصيب في العملية، دون أن تكشف عن حالته أو خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وأفاد موقع "واللا" العبري أن الجندي أصيب في الجزء السفلي من جسده.

وذكرت إذاعة الجيش أن منفذ عملية الدهس تمكن من الفرار، موضحة أنه يجري فحص خلفية العملية.

واستنفرت القوات الإسرائيلية وأغلقت حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس بعد إصابة الجندي.





