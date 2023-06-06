انت الان تتابع خبر بتهمة الجرائم الجنسية .. فرنسا ستطلب رفع الحصانة عن سفير عربي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر دبلوماسي إن فرنسا تعتزم أن تطلب الاثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس، رامي عدوا الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد.



وأكد المصدر لفرانس برس طالبا عدم ذكر هويته أن "ثمة خطوات في منحى رفع الحصانة سيتم اتخاذها خلال اليوم".



وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت الجمعة الفائت أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي"، في وقت نفى السفير عدوان التهم الموجهة إليه.



وفتحت الخارجية الفرنسية تحقيقا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة يستهدف عدوان بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق.



إلى ذلك، أعلن لبنان السبت إرسال فريق تحقيق إلى باريس، وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه "تقرر استعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين".



وأضاف البيان أن اللجنة ستقابل "من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا".





