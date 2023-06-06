انت الان تتابع خبر أول اتصال بين السيسي ونتنياهو بعد عملية الحدود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتناول الاتصال، وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية مع الفلسطينية المحتلة يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى استشهاد مجنّد مصري ومقتل 3 جنود صهاينة.

وبحسب وسائل اعلام مصرية فقد اتفق الرئيس المصري ونتنياهو على أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية.

يوم السبت الماضي، أعلن جيش الإحتلال، مقتل 3 جنود ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في "حادث أمني" وقع قرب الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلة مع مصر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود من جراء الاشتباكات قرب الحدود المصرية، في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.