انت الان تتابع خبر سرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة لجيش الإحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أنه تم سرقة كمية كبيرة من الذخيرة من ملجأ عسكري في قاعدة "تسيئيليم" في النقب جنوبي فلسطين المحتلة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أن السرقة شملت 30 ألف رصاصة لبنادق أتوماتيكية من طراز "إم-16".



وأضاف متحدث جيش الاحتلال أنه في أعقاب الإبلاغ عن السرقة، صباح اليوم، فتحت الشرطة والشرطة العسكرية تحقيقا مشتركا.



وتتكرر سرقات الذخيرة من قواعد جيش الاحتلال ففي تشرين الأول الماضي، سُرقت 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع رشاشة من قاعدة "سْديه تيمان" العسكرية للواء "غفعاتي" في النقب.



وفي مطلع العام 2021، سُرقت أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملمتر من قاعدة التدريبات القومية لجيش الاحتلال قرب كيبوتس "تسيئيليم". وتعتبر هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ جيش الاحتلال وخاصة في قاعدة عسكرية كبيرة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العام الماضي، فإن سرقات الذخيرة، وكذلك الأسلحة، تتكرر رغم رصد ملايين الشواكل من أجل حراسة القواعد العسكرية، وأنها تشكل مصدرا لتسلح فصائل فلسطينية في الضفة الغربية..



وتفيد معلومات بأن سرقة 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 من المستودع المركزي في "مركز التدريبات القومي" تمت بمساعدة جهات داخل القاعدة العسكرية للسارقين