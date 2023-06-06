انت الان تتابع خبر. السعودية تحبط ادخال 200 الف حبة كبتاجون من الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة الجمارك السعودية إن كوادرها تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب 651,909 حبة كبتاغون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية، عثر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عدد من المنافذ الجمركية ، من بينها ارسالية قادمة من الأردن.



وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط محاولة تهريب ثالثة في جمرك الحديثة ، حيث عثر على 201,600 حبة كبتاجون مخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.



وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 93,750 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد أن عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء ضباء.



وفي المحاولة الثالثة تمكن جمرك ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 356,559 حبة خاضعة للرقابة الطبية، عثر عليها مخبأة في إرسالية بضائع متنوعة وردت عبر الميناء.



وأفادت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص.