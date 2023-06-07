انت الان تتابع خبر الصهاينة يهدمون منشأة زراعية في منطقة عرب 48 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، منشآت زراعية في قرية معاوية، بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة داخل أراضي عام 48، بذريعة البناء دون ترخيص.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية الأهالي من الاقتراب من المكان خلال هدم المنشآت الزراعية.

ووفقا لمجلس قروي معاوية، فإن المنشآت الزراعية كانت لتربية الأغنام والأبقار، إلى جانب مزارع صغيرة للخضروات، وقد أقيمت المنشآت من ألواح وصفائح معدنية، بما لا يخالف القانون.

وشهدت بلدة معاوية وحي عين إبراهيم في أم الفحم المحاذي لها، عمليات وإصدار أوامر هدم لمنشآت زراعية متواصلة خلال الأشهر الأخيرة.