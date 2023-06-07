انت الان تتابع خبر أول تعليق من شقيق الجندي المصري الشهيد محمد صلاح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر شقيق الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، منفذ عملية الحدود في سيناء الذي استشهد بعدما قتل 3 جنود إسرئيليين، وأصاب ثالثا، صورة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لشقيقه مع تعليق عليها.

وكتب محمود صلاح شقيق الشهيد معلقا على الصورة: "أخي ابن أمي وأبي.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق أخي الشهيد البطل لمحزونون".

وأضاف: "أفتخر بك وكل العالم يفتخر بك أخي الشهيد محمد صلاح الشهيد بكل فخر واعتزاز".