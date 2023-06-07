مايك بينس يترشح لرئاسة أميركا

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رياض - احمد صلاح - أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، اليوم الأربعاء، رسميا ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024، في إطار منافسة محتدمة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

في فيديو لإطلاق حملته الانتخابية، نشره عبر حسابه على "تويتر"قدم بينس نفسه على أنه جمهوري يسعى لإعادة أمريكا إلى المبادئ المحافظة، وقال إن "قيادة مختلفة يمكن أن تقلب البلاد لمنع سحق الحلم الأمريكي.. اليوم حزبنا وبلدنا بحاجة إلى زعيم يجذب، كما قال لينكولن، أفضل الملائكة في طبيعتنا".