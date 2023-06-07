انت الان تتابع خبر مهم للأردنيين الراغبين بالعمل في الإمارات .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء التقديم لخدمة تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل للأجانب الراغبين في السفر لهذا الغرض لمرة واحدة.



ويمكن لحاملي هذه التأشيرة الإقامة لمدة 60 أو 90 أو 120 يومًا دون الحاجة إلى وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة.



ويشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل ما يلي:



أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين التاليين:

-أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

-أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، ويجب ألا تتجاوز مدة التخرج سنتان من تاريخ تقديم الطلب.

-أن يكون الحد الادنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

-أن يستوفي الضمان المالي المقرر.