انت الان تتابع خبر دخان سام يغطي ولايات أمريكية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذرت وكالة حماية البيئة في امريكا من أن ملايين الأميركيين في خطر محدق مع تراجع جودة الهواء، بسبب زيادة وتيرة حرائق الغابات في كندا مما خلف "دخانا ساما".

وشمل التحذير سكان الولايات الواقعة إلى الشمال الشرقي الأميركي القريبة من مناطق الحرائق شرقي كندا، وهي كونيتيكت وماساتشوستس ونيو هامبشاير ورود آيلاند وفيرمونت، ومناطق أميركية أخرى امتدت الأدخنة إليها.

وحسب تقرير لوكالة حماية البيئة سلطت عليه الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن هذه الولايات من المناطق التي "يتوقع أن يتجاوز تركيز الجسيمات العالقة في الهواء بها، المعايير الفدرالية لجودة الهواء".

وشهدت مقاطعة كيبيك الكندية 387 حريقا في الغابات هذا العام، أي ما يقرب من ضعف متوسط الـ​​10 سنوات الماضية البالغ 197 حريقا، وفقا لمنظمة كندية غير ربحية تنشط في مجال الوقاية من الحرائق.