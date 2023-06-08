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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد السعودي

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رياض - احمد صلاح - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحثا خلالها تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.

وذكر بيان المكتب الصحفي للكرملين:"أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود".

وأضاف: "تم تركيز الاهتمام بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع الواعدة المشتركة في المملكة العربية السعودية. فضلا عن بحث مجالات الاستثمار ونقل اللوجستيات والطاقة".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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