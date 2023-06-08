انت الان تتابع خبر اعتقالات واسعة لفلسطينيين في الضفة والقدس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال، الخميس، 23 مواطنا فلسطينيا في حملة اعتقالات واسعة شملت عدة مدن من الضفة والقدس جرى على اثرها اقتحام عديد من المنازل والتنكيل بسكانها، وفق مراسلون صحافيون.

وأضافو، بأن الاحتلال اعتقل مواطنين اثنين من مدينة جنين وهما نديم محمد أبو صلاح، وباسل محمد عز الدين، من بلدة عرابة جنوب المدينة و في مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا من بلدة بيتا جنوب نابلس وهم وليد عبد الله عديلي (28 عاما)، ومحمد خيري أبو زيتون (20 عاما)، وفايز عزت حمايل (52 عاما)، ونجله جهاد (28 عاما)، ومراد نايف حمايل (28 عاما)، وعودة صبيح حمايل (29 عاما)، ومنصور أحمد حمايل (31 عاما)، وأحمد عوض حمايل (65 عاما)، وعماد أحمد إدريس (29 عاما)، ورائد حسن قواريق (23 عاما)، وحاتم إسماعيل حمايل (21 عاما)، وسالم حمدان حمايل (24 عاما)، وبراء جميل حمايل (25 عاما) وشقيقه ضياء (27 عاما)، وراجح صالح خضر (21 عاما)، وعبادة عبد المنعم دويكات (32 عاما) وفي القدس، اعتقلت الطفلين كرم محمد داوود، والطفل زين محمد بدر، ووالده محمد بدر من قرية بيت دقو وفي الخليل اعتقلت محيي أبو فنار من بلدة يطا، والأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (19 عاما) من بلدة بيت أمر.