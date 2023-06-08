إنطلاق فعاليات التحالف الدولي ضد داعش

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رياض - احمد صلاح - شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش الإرهابي"؛ الذي تستضيفه السعودية في الرياض

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس إن من "المؤسف وغير المقبول على الإطلاق" أن تتنصل الدول الغنية من مسؤوليتها المتعلقة باستعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد تنظيم الدولة

وأضاف في اجتماع للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في الرياض "لذلك أقول لتلك الدول عليكم التحرك وتحمل مسؤولياتكم. كونكم جزءا من تحالف يعني العمل معا"

وتشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري، بوفد برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي

وأشار السفير الذوادي في تصريح له، إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع للتشاور وتبادل الرؤى حول سُبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها "داعش الإرهابي"

وأعلنت السعودية خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد "داعش الإرهابي" بمدينة لاهاي استضافتها للاجتماع الوزاري للتحالف

ويضم التحالف 85 دولة ومنظمة شريكة تنتمي لعدد من دول العالم، حيث تشكل التحالف الدولي ضد "داعش الإرهابي" في أيلول2014