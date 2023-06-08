انت الان تتابع خبر قطعان مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم قطعان المستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى المبارك وسط حماية قوات الاحتلال من جهة باب المغاربة، مؤديين طقوسا تلمودية وجولات استفزازية وتضييقات على المصليين.

وقال صحافيون من الميدان، إن هذا الاقتحام يأتي بشكل ممنهج ويومي بالتزامن مع الخطة المطروحة من عضو الكنيست عميت هاليفي، والتي تهدف الى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وصرحت مصادر من وزراة شؤون القدس الفلسطينية، بأن هذه الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى تشكل خطرا كبيرا وتسعى الى استيلاء الاحتلال على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين وانهاء الوصاية الاردنية الهاشمية على المسجد الاقصى.

وأشارت، إلا أن حزب "الليكود" وعلى رأسه المتطرف الحاخام يهودا غليك يقودون هذه الاقتحامات والتي تعتبر الاخطر نظرا لدعوتها الى تقسيم المسجد ذاته مما قد يشعل حربا دينية.

وشددت الوزارة على ضرورة التحرك العربي والاسلامي للوقوف في وجه هذا المخطط ودعوة المجتمع الدولي للتحرك الفعلي لوقف هذا العدوان.