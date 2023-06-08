انت الان تتابع خبر موظف أردني يرمي طاقية مسؤول يهودي في القمامة بالمعبر الحدودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة " يسرائيل هيوم" العبرية، أن الأردن منع، الثلاثاء دخول شخصيات إسرائيلية تشغل مناصب في الهيئات المحلية بسبب "زيهم الديني".

وأضافت، أن هذه الشخصيات اضطرت لنزع "العلامات الدينية" من زيها من أجل السماح لهم بالدخول للأردن.

وطلب المسؤولون الأردنيون -بحسب الصحيفة العبرية- في المعبر الحدودي من أعضاء الوفد رفع قمصانهم، رافضين الموافقة على دخول أي شخص يرتدي شارات ذات "طابع ديني".

وزعمت الصحيفة، أن أحد اليهود ادعى أن موظفا أردنيا على المعبر أخذ منه الكباه (طاقية اليهود) وألقاها في سلة القمامة.