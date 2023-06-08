جريمة في فرنسا

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رياض - احمد صلاح - تعرض 7 أشخاص، بينهم 6 أطفال، لإصابات في هجوم بواسطة سكين في مدينة أنسي بجبال الألب الفرنسية، الخميس.

وأكد مصدر أمني ومسؤول في فرنسا أن رجلاً مسلحًا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم حوالي 3 سنوات، في حديقة ألعاب بالمدينة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة أن منفذ الهجوم "تم اعتقاله بفضل تدخل سريع من قوات الأمن".

وأشار إلى أن الهجوم وقع في مدينة أنسي شرق فرنسا في حديقة ألعاب للأطفال، وأن الدوافع وراء الهجوم لا تزال غير معروفة.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن هناك 3 أطفال في حالة حرجة بسبب إصاباتهم البالغة جراء الطعن في هذه الحادثة في المدينة الفرنسية.