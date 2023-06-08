انت الان تتابع خبر مواطن سعودي يقتل آخر وهو يصلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، تنفيذ حكم القتل حدًا بحق أحد مواطنيها ، وذلك بعد إدانته بقتل شخص داخل مسجد في منطقة أبها بعسير.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية: "قام المواطن السعودي (س.م)، بقتل مواطنا سعوديا آخر، وذلك بإطلاق النارعليه وهو يصلي في المسجد، مما أدى إلى وفاته".



وأوضح البيان: "تمكنت الجهات الأمنية بفضل الله من القبض على الجاني وتمت محاكمته وإدانته بتهمته، وأصدرت المحكمة الحكم القضائي بثبوت إدانته. ونظرًا لأن القتل تم وفقًا لظروف تمنع المجني عليه من الدفاع، فقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بحقه".

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإعلان يعكس حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله بحق أولئك الذين يعتدون على السلميين أو يسفكون دماءهم، كما حذرت أيضًا من أن العقاب الشرعي سيكون مصيرًا لكل من يتجاوز القوانين ويقترف جرائم مماثلة.