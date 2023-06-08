انت الان تتابع خبر محللة مصرية تتغنى بالاحتلال وتهاجم الجندي الشهيد محمد صلاح .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دافع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح الذي ارتقى بعد قتله لثلاثة جنود صهاينة على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة وذلك بعد أن هاجمته ناشطة ومحللة مصرية داليا زيادة.



وقالت: "إيه العمل البطولي في التسلل لحدود دولة مجاورة بينا وبينها معاهدة سلام وتعاون أمني من سنين، ومصالح اقتصادية لا حصر لها؟ حققت إيه من قتل الجنود اللي واقفين على حدودها بحركة غدر ليس لها أي مبرر منطقي إلا رغبة من قام بتدبيره (واستخدم فرد التأمين في تنفيذه) في إشعال الصراع بين مصر وإسرائيل أو على أقل تقدير إحداث شرخ في العلاقة الجيدة جدًا بينهم وهو أمر يضر بمصر وضد مبادئ الدولة المصرية تمامًا".



واعتبرت داليا زيادة أن الكيان الصهيوني حيث قالت : "اسرائيل جارة مصر المباشرة، ومن أكثر الدول التي وقفت إلى جانب مصر في أكثر الفترات الحرجة التي مرت بها، ولا يوجد أي سبب على الإطلاق لإشعال الصراع معها.. ومن يفعل ذلك أو يشجع عليه يضر مصالح مصر أشد ضرر".



وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على داليا زيادة بعد وصفها لدولة الاحتلال بأنها "ليست عدو" وإلقائها باللوم على الجندي المصري الشهيد محمد صلاح.

وقال أحد المعلقين : "شيء مؤسف ان تكون رؤيتك للقضية الفلسطينية ولدور مصر تجاهها بهذا المستوى".