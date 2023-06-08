انت الان تتابع خبر تصريح غير مسبوق لوزير الخارجية السعودي بشأن التطبيع مع الاحتلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الخميس، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يصب بمصلحة المنطقة، مشيرا إلى أنه يجب اولا معالجة القضية الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي، قال الأمير فيصل بن فرحان: "التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا".

من جهته، قال بلينكن أن الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسيا لتوسيع عمليات التطبيع مع الاحتلال.