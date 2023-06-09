انت الان تتابع خبر حرائق كندا تتسبب بتأخير الرحلات الجوية في أمريكا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت إدارة الطيران الفيدرالية تأجيل الرحلات الجوية إلى مطارات في نيويورك ونيوجرسي بسبب انتشار الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا عبر شمال شرق الولايات المتحدة.

وقامت الإدارة أيضًا بتعليق الرحلات المتجهة إلى مطار فيلادلفيا الدولي ومطار لاغوارديا في نيويورك، مشيرة إلى تأخيرات في حركة مطار نيوآرك في نيوجرسي.

وتشهد بعض الولايات الأمريكية، وخاصة في الشمال الشرقي، تلوثًا كبيرًا بالدخان القادم من حرائق الغابات في كندا، وفق ما ذكرت مصادر أمريكية.