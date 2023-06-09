انت الان تتابع خبر نتنياهو يتحدّث عن نهاية " إسرائيل" والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "نهاية دولة اسرائيل" معتبرا انها ستجيء بسبب تجاوز "الخطوط الحمراء" في الاحتجاجات ضد اصلاح القضاء.

وقال نتنياهو في بيان إن "حربا أهلية ستكون نهاية إسرائيل.. ليكن واضحا: يجوز التظاهر في إسرائيل.. يجوز الاحتجاج، ومع ذلك، في حالات أخرى، تم الدوس على الخطوط الحمراء والمعايير بوقاحة بالأقدام في انتهاكات القانون، والاضطرابات، ومهاجمة الموظفين العموميين وتهديد أفراد عائلات الموظفين العموميين".