الجيش اللبناني يتخذ وضعية قتالية واستنفار عسكري على الحدود مع الاحتلال

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رياض - احمد صلاح - اتخذ الجيش اللبناني وضعية قتالية على الحدود مع فلسطين المحتلة وفق ما كشفت مصادر عسكرية لبنانية.

وشهدت منطقة حدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة استنفارا عسكريا، الجمعة، بعد توتر بين أهالي قرية كفرشوبا اللبنانية وجيش الإحتلال الذي بدأ أعمالا إنشائية في المنطقة.



وقال الجيش اللبناني إن وحداته "تنفذ انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة جيش الاحتلال"، على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة.



وحسب مصادر فقد اتخذ عناصر من الجيش اللبناني وضعيات قتالية لمنع أي محاولة من جيش الإحتلال للتقدم باتجاه الأراضي اللبنانية.



وكانت وحدات من جيش الاحتلال قد أطلقت قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين، الذين نزعوا شريط أسلاك شائكة وضعه جنود الاحتلال في الساعات الماضية.