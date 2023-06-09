55 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انت الان تتابع خبر55 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى نحو 55 ألفاً صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة.



واكتظت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع القدس ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.