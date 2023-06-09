العاهل المغربي يُبرق للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا

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رياض - احمد صلاح - بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، بمناسبة عيد الجلوس الملكي.

وجاء في البرقية "يطيب لي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والعشرين لعيد الجلوس الملكي، أن أعرب لكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أصدق التهاني وأوفى المتمنيات للشعب الأردني الشقيق باطراد التقدم والرفاه ".



وأضاف " وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأجدد لكم التعبير عن اعتزازي الكبير بما يربطنا من أواصر الأخوة الصادقة والمودة الخالصة، وكذا ارتياحي العميق للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون البناء والتضامن الفعال بين بلدينا الشقيقين، مؤكدا لكم حرصي المعهود على مواصلة عملنا المشترك، من أجل زيادة تعميق هذه العلاقات والارتقاء بها لتشمل شتى المجالات، لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين".



وتضرع إلى الله تعالى أن يعيد على جلالة الملك والملكة هذه المناسبة الوطنية السعيدة بموفور الصحة والعافية والهناء، وعلى الشعب الأردني بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك عبد الله الثاني .