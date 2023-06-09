انت الان تتابع خبر تسريب صور فاضحة لابن الرئيس الأمريكي .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت مجموعة جديدة من الصور المسربة الفاضحة لهانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وذكرت صحيفة "nypost" البريطانية أنه تم العثور على الصور في حاسوب محمول كان بايدن الابن، على ما يبدو، قد أرسله إلى متجر لإصلاح الأجهزة في ولاية ديلاوير، قبل حصول وسائل الإعلام عليه عام 2020.



وتتضمن المجموعة حوالي 10000 صورة، وهي مزيج من الصور العائلية ولقطات عارية لهانتر في غرف الفنادق، محاطا بالمخدرات والنساء العاريات.



ويظهر بايدن الابن، البالغ من العمر 53 عاما، في إحدى الصور إلى جانب امرأة تغطي الوشوم أجزاء من جسدها، وترتدي ملابس داخلية مغرية.



وفي صورة أخرى يظهر عاريا تماما خلف مكتب في فندق مع امرأتين غامضتين، إحداهما عارية والأخرى مستلقية على السرير.



وفي صورة أخرى، يظهر هانتر، الذي اعترف بأنه عانى لسنوات من إدمان الكوكايين، وهو يوجه قلم تدخين الماريجوانا نحو عدسة الكاميرا.



وتضمنت الصور المسربة، التي يرجع تاريخها إلى ما بين 2008 و2019، العديد من اللقطات العائلية، بما في ذلك العديد من الصور صحبة والده.