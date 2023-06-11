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تفاصيل جديدة حول عملية الحدود المصرية ..

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رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن نتائج تحقيقاته الأولية حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، واستشهاد الجندي المصري محمد صلاح. 

وبحسب موقع القناة السابعة العبرية، فإنّ نتائج التحقيقات الأولية بيّنت أنّ عملية الحدود المصرية هي فشل قيادة وفشل عملياتي لجيش الإحتلال.

وقال: "جنديان كانا على بعد 200 متر سمعا 4 طلقات نارية خلال الحادث لكن لم يبلغا عنها لظنهما أنها رياح"، مُشدّدًا على أنّ العقوبات قد تطال مسؤول فرقة أو قائد المنطقة الجنوبية في جيش الإحتلال.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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