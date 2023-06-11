10 آلاف طلب زواج مدني في عاصمة عربية

انت الان تتابع خبر10 آلاف طلب زواج مدني في عاصمة عربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، بمعدل 40 طلباً يومياً، وذلك منذ بدء سريان القانون رقم (14) لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، مع بداية العام الماضي.



وأكد وكيل دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري، في بيان صحافي، أن "مواصلة محكمة الأسرة للأجانب في أبوظبي، تقديم نموذج متطور لمحاكم الأسرة المدنية، يأتي تنفيذاً للرؤية الطموحة لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستجابة مباشرة لتوجيهات نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً تعزز المكانة التنافسية للإمارة".



وأفاد أن "إحصائيات محكمة أبوظبي للأجانب أظهرت قيد أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني منذ بدء تطبيق القانون، بمعدل 40 طلباً يومياً، ما يعادل 4 حالات زواج مدني في كل ساعة عمل، وذلك بعد إطلاق خدمة الزواج المدني اكسبرس، والتي تتيح إجراء الزواج خلال 24 ساعة فقط، استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي".



وأوضح المستشار يوسف العبري، أن "محاكم أبوظبي تحرص على التميز في طريقة تقديم الخدمات القضائية بشكل إلكتروني ابتداء من قيد الطلبات إلى استكمال الإجراءات وحضور الجلسات، كونها محاكم إلكترونية لا ورقية، علاوة على كونها المحكمة مزدوجة اللغة الوحيدة bilingual court في المنطقة العربية، إذ تتيح نماذج التقاضي والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة مبسطة، ومن دون أي حواجز لغوية قد تعيق التعرف إلى القرارات الصادرة عن المحاكم في الدعاوى".