انت الان تتابع خبر الصحة اللبنانية تعلن انتهاء وباء الكوليرا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، انتهاء وباء الكوليرا في البلاد مع عدم تسجيل أي إصابة جديدة منذ نهاية شباط الماضي.

وأشار البيان"إلى انه لما كانت منظمة الصحة العالمية توصي بإعلان انتهاء الكوليرا بعد انقضاء 4 أسابيع على الأقل من تسجيل آخر حالة مؤكدة مخبريًا، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد سجلت في تشرين الأول الماضي، أول إصابة بهذا المرض للمرة الأولى منذ 3 عقود، وشكل الوباء تحديًا كبيرًا للبلد.