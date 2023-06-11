انت الان تتابع خبر إنقاذ 14 سائحا وفقدان 3 من حريق مركب سياحي في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 14 سائحًا من حريق مركب سياحي في البحر الأحمر بمصر، ولا يزال ثلاثة سياح بريطانيين في عداد المفقودين .

وخرج المركب السياحي صباح الأحد من مارينا مدينة مرسى علم متجهًا إلى مارينا بورتو بركاب بريطانيين، وتعرض لحريق خلال الرحلة.

واستدعيت القوات اللازمة على الفور لإنقاذ الركاب، وتم إنقاذ 14 راكبًا وأفراد طاقم المركب، تم التأكد من أن الركاب في حالة جيدة، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفى جراحات اليوم الواحد في مرسى علم والغردقة العامة. وتستمر السلطات في جهود البحث عن الثلاثة السياح المفقودين.

وتبين أن المركب السياحي يحمل رقم 2924 سفاري تسجيل الإسكندرية، وتم إنقاذ الركاب وطاقم المركب بواسطة قارب نجاة يُسمى "بلو" وتم نقلهم إلى مركز شجرة في مرسى علم، وفقا لـ"العربية.نت".