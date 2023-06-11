انت الان تتابع خبر قادة من الجيش الصهيوني في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد حادثة المجند المصري الذي اردى 3 جنود من جيش الإحتلال على الحدود المصرية الإسرائيلية، بعد أن أطلق عليهم الرصاص، خلال ملاحقة مهربي مخدرات- بحسب بيان مصري- أعلن الجيش الإسرائيلي البحث بشكل معمق عن كافة الأدلة والحقائق التي قد تقوده إلى معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التصرف من المجند محمد صلاح، الذي استشهد بعد مواجهة مسلحة مع قوات الاحتلال بعيد الحادث فورا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن عددا من القادة العسكريين زاروا ،الأحد العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة التحقيق في حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص مجند مصري لقي مصرعه إثر الاشتباك.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "قام قائد المنطقة الجنوبية العقيد اليعازر توليدانو، وقائد لواء الطبل المقدم إيف دفرين، ورئيس قسم العمليات في شعبة المخابرات المقدم ج.، بزيارة القاهرة في وقت سابق اليوم (الأحد)، وواصلوا التحقيق المشترك مع كبار مسؤولي الجيش المصري، في حادثة تسلل إرهابي الشرطة المصرية (وفق ما تصفه إسرائيل) التي وقعت في 3 يونيو 2023".

وأضاف الناطق: "بدأ التحقيق المشترك في يوم الحادث، عندما وصل وفد من كبار المسؤولين في الجيش المصري إلى مكان الحادث في إسرائيل، وما زال مستمرا حتى الآن".

وأكمل: "أعرب الجانبان عن التزامهما بإجراء تحقيق معمق والتوصل إلى الحقيقة".

يذكر أن الأيام الحالية تشهد توترا كبيرا بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بعد حادث وقع الأسبوع الماضي على الحدود، قام على إثره مجند مصري بقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط كبير قبل أن تقتله مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين.