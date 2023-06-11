انت الان تتابع خبر مواجهات بين لبنانيين وقوات إسرائيلية على الحدود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت بلدتا كفرشوبا على الحدود اللبنانية، الأحد، مواجهات بين مواطنين لبنانيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل غازية على عدد من اللبنانيين الذين وقفوا بمحاذاة الأراضي اللبنانية المحتلة في تلال كفرشوبا؛ بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة، وتحطيم زجاجها بعد رشقها بالحجارة".

وأضاف المصدر أنه "على أثر اقتراب عدد من الأهالي على الشريط الشائك بالقرب من بوابة حسن القريبة من بركة بعثائيل، قام عناصر دورية إسرائيلية بإطلاق عدة قنابل مسيلة للدموع لإبعادهم عن الشريط".





