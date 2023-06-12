انت الان تتابع خبر تركيا: زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب ولاية أضنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، أن زلزال بقوة 4.2 درجات ضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا.

ووفقاً ل(الأناضول)، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 17.57 (ت.غ) في منطقة "صائم بيلي" على عمق 7 كيلو مترات. فيما لم يصدر تعقيب فوري عن السلطات التركية حول وقوع أضرار بعد الزلزال.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ زلزالاً بقوة خمس درجات وقع بالقرب من مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا الأحد . ولم يعلن حتى الآن عن إصابات، بحسب واشنطن بوست . ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، كما هزّ المباني في إقليم غوتنغ الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا. وشعر السكان بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها جدران متضرّرة ومتصدّعة.