انت الان تتابع خبر محطة زابوريجيا في دائرة الخطر .. منسوب المياه يثير قلقا دوليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأحد، أنها بحاجة إلى الوصول على نطاق أوسع لمحيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية للتحقق من "تناقض كبير" في بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة في سد كاخوفكا الذي تهدم.

وقال مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، الذي سيزور المحطة هذا الأسبوع، إن القياسات التي تلقتها الوكالة من مدخل المحطة أظهرت أن مستويات المياه في السد كانت مستقرة لمدة يوم تقريبا في مطلع الأسبوع.

وأوضح غروسي في بيان: "ومع ذلك، قيل إن منسوب المياه مستمر في الانخفاض في مكان آخر من الخزان الضخم، مما يتسبب في فرق محتمل يبلغ حوالي مترين".

وتابع: "منسوب المياه مقياس رئيسي لاستمرار تشغيل مضخات المياه".

دمار سد كاخوفكا

أدى تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى إغراق البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر وأجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم.

احتلت روسيا كل من سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ومحطة زابوريجيا النووية منذ الأيام الأولى لاجتياحها لأوكرانيا في فبراير 2022.

تبريد المفاعلات الستة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مياه الخزان تستخدم في تبريد المفاعلات الستة بالمنشأة وخزان الوقود المستهلك.

أوضح غروس في البيان: "من المحتمل أن يكون هذا التناقض في المستويات التي يجري قياسها سببه كتلة مائية معزولة مفصولة عن الجسم الأكبر للخزان".

أضاف "لكننا لن نعلم أبدا إلا عندما نتمكن من الوصول إلى محطة الطاقة الحرارية".

قال غروسي إن محطة الطاقة الحرارية "تلعب دورا رئيسيا في سلامة وأمن محطة الطاقة النووية على بعد بضعة كيلومترات"، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الوصول والتقييم على نحو مستقل.

ذكرت الوكالة في وقت سابق أن محطة زابوريجيا يمكن أن تستخدم مصادر مياه أخرى عندما لا تتوفر مياه الخزان، بما في ذلك بركة تبريد كبيرة فوق الخزان بها مياه تكفي لعدة أشهر.