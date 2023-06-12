انت الان تتابع خبر رعب داخل قاعة محاكمة قاتل شينزو آبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تم إرسال غرض مشتبه به اليوم الاثنين إلى محكمة غرب اليابان، التي من المقرر أن تحاكم المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، مما دفع السلطات لإجلاء المتواجدين في قاعة المحكمة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه كان من المقرر أن تعقد محكمة نارا الجزئية الإجراءات التمهيدية الأولية في وقت لاحق من اليوم بشأن قضية تيتسويا ياماجامي، الذي تم اتهامه بقتل آبي خلال تجمع انتخابي في يوليو العام الماضي.

وقالت المحكمة إنها ألغت الاجراءات المقررة اليوم، التي كان من المقرر أن يعقدها مسؤولو المحكمة وممثلو الادعاء والمحامون لحصر القضايا والأدلة، بالإضافة إلى تحديد موعد للمحاكمة. ووفقا للتقارير، فإن المتهم / 42 عاما/ كان سوف يحضر جلسة الاجراءات اليوم.

وتعمل الشرطة على تحديد الغرض المشتبه به.