انت الان تتابع خبر وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الإثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية.

وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.