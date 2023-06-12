انت الان تتابع خبر تفاصيل المباحثات بين إسرائيل ومصر لإغلاق ملف حادث الحدود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر أمنية إسرائيلية تفاصيل زيارة الوفد الأسرائيلي إلى القاهرة على خلفية حادثة قتل الجندي المصري محمد صلاح لثلاثة جنود مصريين على الحدود.

وناقش الوفد الأمني المصري مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حادثة قتل الجنود.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي نقلاً عن المصادر المطلعة، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمنيين المصريين سافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم الذي وقع على الحدود الإسرائيلية المصرية وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وأوضح الإعلام العبري أن الزيارة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، جرى خلالها التباحث بشأن ترتيبات خاصة لإغلاق ملف حادث الحدود بخطوات من شأنها تهدئة الشارع الإسرائيلي تجاه حكومة تل أبيب.

وقالت قناة I24News الإسرائيلية أنه خلال الزيارة التي استمرت لساعات قليلة، نقل الوفد المصري استياء كبار المسؤولين في القاهرة من التغطية الإعلامية للحدث في إسرائيل الذي أضر بالمؤسسات العسكرية المصرية، رغم تعاونها الكبير.

كما ناقش الوفد المصري مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تفاصيل زيارة مسؤولي حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة.

وكان ثلاثة جنود اسرائيليين قتلوا، السبت من الأسبوع الماضي، في هجوم بالرصاص على الحدود الاسرائيلية المصرية. قُتل فيها الرقيب ليا بن نون والرقيب أوري يتسحاق إيلوز على يد الجندي المصري محمد صلاح، حيث تمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية، وأثناء المطاردة التي قادتها القوات الإسرائيلية، قُتل الرقيب واهاد دهان.