انت الان تتابع خبر السعودية تسمح بـ 500 حاج أردني إضافي .. بشرط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف رئيس لجنة السياحة الدينية، في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين،أن السعودية زادت حصة الأردن بمقدار 500 حاج إضافي.

وأوضح روبين أن الزيادة جاءت وفقا لشروط محددة، وهي أن يكون الحج لهذا العدد جوا فقط وليس برا، بالإضافة إلى أنه يجب أن يحجز على النظام المميز.

وبين أن الحجز على النظام المميز يكلف الحاج 4500 دينار أردني في الفنادق خارج بلاط الحرم، بينما يصل هذا الحجز بفنادق على بلاط الحرم إلى 6500-7000 دينار أردني.