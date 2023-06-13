انت الان تتابع خبر الأردنيون مدينون بنصف مليار دينار لشركات الكهرباء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن ديون المواطنين لشركات توزيع الكهرباء بلغت نحو نصف مليار دينار.

وأضاف خلال اجتماعه مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن دائرة الضابطة العدلية لديها موظفون متابعون لعمليات ضبط العبث.

وحول العدادات الذكية، أشار السعايدة إلى وجود 600 ‎ألف عداد كهربائي ذكي بنسبة 20% من مجمل العدادات، موضحاً أن العدادات الذكية إحدى مخرجات تحديث المنظومة

وأكّد السعايدة، أنه لن يتم إنهاء خدمات أي عامل في شركات توزيع الكهرباء بل سيكون لهم أعمال أخرى في الشركة.