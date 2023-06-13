انت الان تتابع خبر استشهاد فلسطيني برصاص صهيوني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس، وقد وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصاباً بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية.

وقالت مصادر صحافية، إن الشاب حشاش وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي مصاباً بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم صباح الثلاثاء، أسفرت عن إصابة فلسطينيين قلا الإعلان عن استشهادهم لاحقا