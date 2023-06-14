انت الان تتابع خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجهّز لعملية عسكرية في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت قناة "كان" العبرية مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي توصل إلى نتيجة أن عمليات الاقتحام شمال الضفة الغربية لم تؤت ثمارها.

وذكرت "كان" أن الجيش الإسرائيلي قام بالعديد من عمليات الاعتقال لكن عدد الإنذارات بتنفيذ عمليات فلسطينية في تزايد، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي والشاباك توصلا إلى أن إسرائيل بحاجة لتصعيد مستوى العمليات الهجومية ضد المقاتلين في نابلس وجنين، وأن الدخول بعملية عسكرية واسعة هي على جدول الأعمال.

هذا وأطلقت خلية مسلحة فلسطينية النار على مستوطن و4 جنود إسرائيليين قرب جنين، فيما يحقق الجيش من أن نفس الخلية هي التي أطلقت النار على مستوطن وقتلته قرب مستوطنة حرميش قبل نحو أسبوعين، في حين اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة في نابلس من أجل اعتقال شاب فلسطيني وصفته بالمطلوب، مما أدى لمقتل شاب وإصابة آخرين.

من جهتها، نعت "عرين الأسود" الفلسطينية في بيان لها، "شهيد مخيم بلاطة البطل فارس حشاش الذي روى بدمائه الزكية أرض مخيم بلاطة أثناء خوض المخيم معركة العز والفخر والشرف معركة البطولة صبيحة هذا اليوم والتي أسفرت عن فشل عملية نخبة اليمام وخرجوا مُحاصَرين أذلة يجرون أذيال الخزي والعار والندامة".

وأضاف البيان: "نقول لكم أيها المقاتلون..أيها الأسود..يا أبناء كتائبنا المظفرة.. يا أبناء مدينتنا الباسلة..يا أبناء مخيماتنا معاقل الثورة..تجهزوا بكل شيء لمعركة قريبه يعد لها العدو في شمال الضفة، ولنكن على قدر هذه الأمانة التي أوكلت لنا، وثقوا بالله وبعرينكم الذي لن يخذلكم، فلا مجال للتراجع ولا مجال للاستسلام..لا مجال لأي مناورة..لا مجال للرجوع للوراء خطوة واحدة".