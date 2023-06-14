انت الان تتابع خبر أمواج شديدة تضرب شواطئ مدينة هندية وتجرف المصطافين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضربت أمواج شديدة شواطئ مدينة راتناغيري التابعة لولاية ماهاراشترا غرب الهند، مع اقتراب إعصار "بيبارجوي".

وأدت الأمواج إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وتسببت بأضرار مادية لأصحاب المحال المتواجدة على الشاطئ. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لارتفاع المد فجأة، واندفاع الأمواج نحو المتواجدين في المكان.

وأمس الثلاثاء، تم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في الهند وباكستان مع اقتراب الإعصار "بيبارجوي"، ويعني "كارثة" باللغة البنغالية، مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 150 كيلومترا في الساعة.

يتقدم الاعصار في بحر العرب، ومن المفترض أن يصل غدا الخميس إلى اليابسة بين جنوب باكستان وغرب الهند، وفقا لخدمات الأرصاد الجوية.

وذكرت سلطات البلدين أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في إقليم السند الباكستاني وأكثر من 20 ألف شخص في ولاية غوجارات الهندية.

وعلى سواحل ولاية غوجارات، طلب من الصيادين عدم دخول البحر، حيث من المرجح أن يتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار قرب الميناء. وقام خفر السواحل الهندي يوم الاثنين بإجلاء 50 من أفراد طاقم سفينة تنقيب عن النفط كانت تواجه العاصفة.

وتضرب الأعاصير على نحو متكرر شمال المحيط الهندي، حيث يعيش عشرات الملايين من الأشخاص، لكن العلماء يؤكدون أن وتيرتها وشدتها ازدادتا بسبب الاحتباس الحراري.