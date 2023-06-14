انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا يقفز الى 110 ملايين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن عدد النازحين قسرًا حول العالم قفز إلى مستوى قياسي ليصل الى 110 ملايين.

وبحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، سجل العام الماضي أكبر قفزة سنوية بعدد النازحين قسرا (نحو 19 مليونًا) وصولا إلى 108.4مليون.

وقال جراندي، "مع هذه الارقام يصبح من الصعب بشكل متزايد تصور حلول لهذه المشكلة أو طرحها على الطاولة. إننا في عالم شديد الاستقطاب، حيث التوترات الدولية هي المحرك للقضايا الإنسانية منها الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف وتغير المناخ".

وكان المستوى العالمي لعدد النازحين قسرا مستقرًا عند حوالي 40 مليونا قبل 2011، إلا أنه يشهد ارتفاعًا سنويًا بعد ذلك، حيث أن من بين 74 شخصا هناك أكثر من نازح واحد.