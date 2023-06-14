انت الان تتابع خبر موانئ السعودية تنشئ مركزا لتزويد السفن بالوقود بملياري ريال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أبرمت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، اتفاقية لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود بقيمة ملياري ريال (533.33 مليون دولار)، بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع.

وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء، إن الاتفاقية جرى توقيعها مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة السعودية.

وتعمل وزارة الطاقة بالشراكة مع "موانئ" لزيادة حصة السعودية في تموين الوقود للسفن العابرة والقادمة لموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر إلى 10 ملايين طن، وزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يستهدف المركز الجديد الذي تبلغ مساحته 393 ألف متر مربع، إنشاء خزانات لتخزين وتجارة وخلط المواد البترولية بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، والذي يعتبر الميناء الأكبر على ساحل البحر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، والقريب من خطوط التجارة بين أميركا وأوروبا والشرق الأقصى.

وتعتزم الشركة العاملة في مجال إنشاء وتخزين وخلط المواد البترولية إنشاء هذا المشروع على مرحلتين، يتم في كل مرحلة إنشاء خزانات تتجاوز مساحتها 196 ألف متر مربع وسعة 1.2 مليون طن متر مكعب وبطاقة استيعابية لكامل مراحل المشروع 2.5 مليون طن متر مكعب.

ويبلغ عدد الخزانات في كل مرحلة من مرحلتي تنفيذ المشروع 144 خزانا ؛ تتنوع بين خزانات للديزل، و خزانات للبنزين، وخزانات لزيت الوقود الثقيل، إضافة إلى خزانات لمواد بترولية أخرى.

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع هو بوابة انطلاق صادرات المملكة البترولية لدول العالم، والميناء الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر، حيث تصل مساحته إلى 6.8 كم مربع وعدد أرصفة 34 رصيفا و10 محطات وتتجاوز طاقته الاستيعابية حاجز 210 ملايين طن ويستقبل السفن حتى حمولة 500 ألف طن.