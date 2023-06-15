روسيا تهدد بتدمير الكابلات البحرية للإنترنت

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رياض - احمد صلاح - جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إصرار موسكو على المشاركة في إجراء تحقيق دولي مبني على العدل والشفافية، لكشف الجهة المسؤولة عن تفجير خط أنابيب نورد ستريم.



وذَكّر بيسكوف أن روسيا لم تُمنح الفرصة للمشاركة في التحقيقات الجارية كما لم يسمح لها بتفحص موقع التفجير.

تصريحات بيسكوف تزامنت مع نشر تحقيق مشترك أجرته منابر إعلامية عمومية في هولندا وألمانيا يكشف أن الاستخبارات العسكرية الهولندية أبلغت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بوجود خطة أوكرانية لتفجير أنابيب السيل الشمالي.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى أن الانطلاق من تورط دول غربية في تخريب خطوط السيل الشمالي يرفع أي عائق أو مانع أخلاقي أمام أي توجه روسي للرد عبر تدمير خطوط اتصال الدول غير الصديقة الموضوعة في قاع المحيط.





