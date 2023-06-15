وفاة أميرة سعودية

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رياض - احمد صلاح - نعى الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء، الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.



وأصدر الديوان الملكي اليوم بيانا قال فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 ذي القعدة 1444هجري، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة".



وأضاف الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".



من هي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد آل سعود؟

الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، من مواليد 1968 بالسعودية، وتبلغ من العمر 56 سنة وتحمل الجنسية السعودية.

كما أن الأميرة هناء ، هي زوجة الأمير فيصل بن مقرن، وشقيقة الأمير محمد بن خالد، والأمير بندر بن خالد ووالدة الأميرة نورة، والعنود، ولولوه.

وكانت من الشخصيات البارزة في المملكة ، حيث كانت تعمل في العديد من المناصب الإجتماعية والحكومية المرموقة، وكانت الفقيدو تشارك في الكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى خدمة المجتمع ودعم المحتاجين.

ويأتي إعلان وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود صدمة كبيرة للأسرة المالكة وللشعب السعودي خاصة في هذا الوقت العصيب.

والجدير بالذكر أن الأميرة هناء كانت من الشخصيات الناشطة في جميع هذه المجالات، وساعدت في تعزيز الحركة الاجتماعية والثقافية في المملكة.





